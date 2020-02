Chefe de facção brasileira é preso no Paraguai

PUBLICIDADE 

A Polícia Nacional do Paraguai prendeu o traficante brasileiro Guilherme Antonio Vieira, conhecido como “Xiru” em Capitán Bado, cidade paraguaia que faz fronteira com o Brasil em Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (5).

Segundo o Ministério Público do país vizinho, ele é procurado pela Justiça brasileira com dois mandados de prisão em aberto por associação criminosa e tráfico de drogas e armas.

O MP informou ainda que “Xiru” fugiu de um presídio no Rio Grande do Sul e é chefe de uma facção em Santa Catarina.

A polícia chegou a casa do criminoso por meio de denúncia. O local foi invadido por agentes fortemente armados que encontraram mais 2 brasileiros, cujas as identidades ainda não foram divulgadas.

Um carro com placas clonadas usadas pelo grupo foi apreendido durante a ação.