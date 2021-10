Cerveja e chopp são saqueados de caminhão tombado em SC

O motorista do caminhão, um homem de 22 anos, foi arremessado do veículo durante o acidente. Ele foi levado para o hospital

Um caminhão foi saqueado após tombar nesta segunda-feira, 04, no Vale do Itajaí, Santa Catarina. A carga era composta por cervejas e chopp de vinho. O motorista do caminhão, um homem de 22 anos, foi arremessado do veículo durante o acidente. Ele foi levado para o hospital com lesões graves.

Registrado pela Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu pois o condutor perdeu o controle em uma curva e o caminhão tombou no acostamento, em um terreno baldio. A carga ficou espalhada pelo local. Ninguém foi preso pelo furto do carregamento.

O homem, que foi arremessado pra fora do caminhão durante o acidente, fraturou a clavícula e teve outros ferimentos.

Os furtos foram feitos pela população, que aproveitou a ausência de polícia e supervisão para levar os itens que se mantiveram intactos, os furtos acabaram com a chegada do socorro. A quantidade roubada não foi informada.

O saque de carga pode ser considerado crime, especificadamente, furto, com pena prevista de um a quatro anos de prisão. Se for ré primária, a pena pode ser convertida em multa.