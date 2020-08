Cerca de 100 cabeças de gado morrem devido ao frio no MT

PUBLICIDADE

A massa de ar frio que passou pelo país e abaixou a temperatura em vários estados causou prejuízos para os pecuaristas do Mato Grosso. Na madrugada desse sábado (22), cerca de 100 cabeças de gado morreram em decorrência do frio. O levantamento foi feito pelos próprios fazendeiros em um raio de 5 km, no município Reserva do Cabaçal, a 412 km de Cuiabá.

A temperatura registrada foi de 9°C, mas, de acordo com os fazendeiros da região, a sensação térmica era de 0°C durante a madrugada.

Um dos pecuaristas, Amauri Nazaro, relatou que morreram 12 animais em sua propriedade. Além disso, oito ficaram debilitados. O prejuízo calculado por ele foi de R$ 150 mil.

Amauri estima que, apesar de estar tratando os animais debilitados, cinco ainda devam morrer. Para o pecuarista, o caso é inédito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A gente ouve muito falar que na propriedade de ‘fulano’ morreu um em outra dois. Tem muita gente também que nem sabe, porque isso nunca aconteceu aqui, nunca teve isso aqui”, contou ao Portal G1.

Amauri acredita que as regiões de mata protegeram alguns animais do frio. Em uma de suas propriedades, onde há uma região de mata fechada, não houve mortes.

“O gado se abrigou na mata. Creio que a mata é um refúgio bom para frio”, disse.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para esta segunda-feira (24) a mínima é de 16°C e a máxima de 36°C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE