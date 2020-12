Centro de combate à Covid-19 é arrombado; suspeitos fogem

PUBLICIDADE

O Centro Covid-19, unidade criada para auxiliar no combate ao coronavírus, foi arrombado e teve vários equipamentos e medicações furtados. durante a madrugada desse sábado (26).

A unidade fica localizada no município de Cristino Castro-PI. De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos invadiram o local após arrombarem o portão. Foram subtraídos do Centro um frigobar e um bebedouro, medicações, termômetros infravermelhos e outros equipamentos.

Segundo a PM, apesar de possuir vigilantes, a unidade estava desguarnecida durante a madrugada em que ocorreu o crime. A corporação investiga o crime.