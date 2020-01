Cenários em 3D para tirar fotos estão no novo Museu de Ilusões

PUBLICIDADE 

No Museu de Ilusões, que chega pela primeira vez à cidade, os únicos limites para a imaginação são a câmera do celular e o ângulo da foto. Depois de passar pela Europa, Ásia e também Estados Unidos, a instalação está disposta ao lado da estação do Bondinho do Pão de Açúcar, na Urca. O espaço tem 300 metros quadrados e oferece 40 painéis desenhados à mão nas paredes por artistas plásticos nacionais e internacionais.

Nas salas, os visitantes pode realizar fotos, com o próprio celular ou com o auxílio dos funcionários, que dão a impressão de se “entrar” nos cenários 3D que exaltam a cultura do Rio, da América Latina e também cenários de fantasia.

Ele abre oficialmente na próxima quarta-feira mas está em ritmo de soft-opening e já recebeu duas mil pessoas.

A partir da próxima quarta-feira, o museu deixará o esquema de soft-opening para abrir oficialmente e ficar no espaço da Praia Vermelha sem data definida ainda para ir embora. A entrada custa R$ 66 (inteira) e o objetivo é atrair pessoas de todas as idades, lugares e nacionalidades diariamente, das 9h às 21h.