CBMDF socorre senhor em acidente de trabalho no Noroeste

O CBMDF atendeu na manhã desta sexta-feira, 24, uma ocorrência referente a um acidente de trabalho no setor Noroeste

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu na manhã desta sexta-feira, 24, uma ocorrência referente a um acidente de trabalho no setor Noroeste. Foi deslocado uma viatura de emergência medica e uma de salvamento.

Ao chegarem no local, as equipes encontraram um senhor de 57 anos, deitado ao lado de uma máquina bob cat. Os operários estavam realizando um serviço com a máquina, quando um cinto de segurança se soltou, bateu em uma das alavancas, e fez com que o braço mecânico caísse sobre o senhor.

O braço da máquina prendeu o tórax, e quando o senhor tentou se desvencilhar, acabou prendendo a perna. As equipes constaram uma provável lesão de tórax e no membro inferior esquerdo.

O senhor foi imobilizado e transportado consciente e estável para o Hospital de Base de Brasília.