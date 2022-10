Catador de rua é espancado depois de ser acusado de atropelar uma criança

Segundo populares, que conversaram com a polícia, o motivo teria sido o suposto atropelamento

Um catador de rua, de 27 anos, foi espancado por desconhecidos após ser acusado de atropelar uma criança. O homem teria atingido o menor com seu carrinho, usado para a coleta dos recicláveis.

Segundo populares, que conversaram com a polícia, o motivo teria sido o suposto atropelamento.

O caso chegou até as autoridades policiais depois que o homem deu entrada no Hospital Santa Casa com hematomas e escoriações pelo corpo.

Bastante machucado, ele não soube informar quem o espancou, quando questionados por profissionais da unidade médica.

A violência aconteceu na Bila Danúbio Azul, em Campo Grande, SP.

Segundo o G1, o caso é investigado como lesão corporal e o estado de saúde da vítima não foi atualizado.