Castigar fisicamente uma criança pode causar transtornos psicológicos

Segundo o recente estudo realizado pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, castigar a criança fisicamente com a conhecida “palmada educativa” pode causar transtornos psicológicos futuros no pequeno, como depressão.

Ainda de acordo com o estudo, essa forma de “educar” a criança devem ser incluídos na categoria de abuso físico e emocional. No Brasil, a prática é proibida, mas ainda é bem presente no dia a dia das famílias.

Crianças que apanham, segundo os pesquisadores, têm mais chance de se tornarem deprimidos, de tentarem suicídio e de utilizarem álcool e drogas ilícitas.

Para a análise, foram utilizados dados de 8.300 adultos, com idades entre 19 e 97 anos, que registraram suas experiências negativas relacionadas a agressões na infância e os problemas de saúde física e mental que enfrentavam na vida adulta.

Desse grupo, cerca de 55% relatou ter recebidos palmadas quando criança. Eles foram o grupo com maior chance de apresentar transtornos psicológicos.