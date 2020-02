Caso Gugu: Rose Miriam pede R$ 50 mil a Leão Lobo por danos morais

PUBLICIDADE 

A mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam di Matteo, acionou o apresentador Leão Lobo na Justiça. Rose Miriam pede indenização de R$ 50 mil por danos morais.

A alegação de Rose é que Leão Lobo teria mentido sobre possível acordo com Gugu para que ela não tivesse direito a herança. As declarações foram dadas no programa “Fofocalizando”, do SBT, nos dias 23 e 27 de dezembro do ano passado.

Segundo a defesa de Rose, as afirmações causam danos à vida da mulher. Ela alega não ter assinado nenhum acordo deste tipo. Apesar da negativa, Leão Lobo segue com suas afirmações.