Casamento termina em briga após sogra interromper votos da noiva; assista

Um casal declarava seus votos quando foi interrompido pela mãe do noivo, após a mulher discordar das palavras proferidas pela nora sobre o noivo. A briga entre Judie, mãe do noivo, e a noiva, Anna Larrabee, foi registrada e postada na internet por meio da rede social Tik Tok. O vídeo teve milhões de visualizações, mas foi retirado do ar.

Sarah Ragsdale, irmã da noiva, publicou o vídeo com a seguinte legenda:

“O casamento da minha irmã há alguns anos atrás. A sogra dela sempre a odiou. Ela é apenas uma daquelas sogras que sente que a nora está levando seu filho embora.”

Anna Larrabee havia dito, durante os votos, que o futuro marido não era perfeito. Indignada, a mãe do noivo rebateu: “Você não vai dizer que meu filho tem falhas.”

Como resposta, Anna disse: “Você pode sair. Você não vai estragar o meu casamento.”

Na sequência, Judie afirmou que não sairia, pois havia pagado o vestido de casamento da nora. No entanto, a noiva voltou a expulsar a sogra do casamento: “Todo mundo tem falhas e é por isso que eu o amo. Você pode sair, Judie. Você pode sair do meu casamento agora.”

Em resposta, o noivo repreendeu a mãe: “Você tem os defeitos agora, pois não está sabendo agir como uma pessoa adulta”.

Ao final, duas pessoas tentam acalmar a mãe do noivo, enquanto o casal segue de mãos dadas. Na publicação original, Sarah afirma, ao final do vídeo, que o casal continua junto e com um “bebê super fofo.”

