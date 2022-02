Casal ucraniano troca lua de mel por alistamento voluntário para lutar na guerra

Yaryna Arieva, 21, e Sviatoslav Fursin, 24, coletaram dois rifles e seguiram para um escritório do partido político ao qual são filiados, o European Solidarity (Solidariedade Europeia, em tradução livre), legenda de centro-direita

Um casal de ucranianos, que planejava se casar no mês de maio, resolveu formalizar a união às pressas em Kiev na tarde de sexta (25), pouco após a Rússia ordenar os primeiros ataques ao país. Ao fim da oficialização, o casal seguiu para sede da Forças de Defesa Territorial do país, um braço das forças armadas que recruta voluntários para defender a nação, e trocou a lua de mel pelo alistamento.

Yaryna Arieva, 21, e Sviatoslav Fursin, 24, coletaram dois rifles e seguiram para um escritório do partido político ao qual são filiados, o European Solidarity (Solidariedade Europeia, em tradução livre), legenda de centro-direita.

“Há alguns locais nos quais você pode coletar as armas e proteger seu país após assinar alguns papéis”, disse. A jovem afirmou que até mesmo civis sem qualquer experiência com combate podem pegar armas na situação atual do país