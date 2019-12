Casal se casa na mesma loja onde se separou há 30 anos

PUBLICIDADE 

Um casal de Massachusetts se reuniu para fazer super doces votos de casamento na mesma loja Dunkin’ Donuts onde rompeu seu amor jovem há quase 30 anos.



Valerie Sneade e Jason Roy se casaram na tarde de sexta-feira, 27, junto a familiares, amigos e clientes na Dunkin’ Donuts na rua Grafton, em Worcester.



“Tinha que acontecer aqui”, disse Roy, que trabalha para o Departamento de Parques de Worcester. “Alguém já se casou em uma Dunkin’ Donuts antes? Talvez comece a virar tendência”, disse a cantora e atriz Sneade, que agora está usando o nome Valerie Roy “



Sneade e Roy não se viam há quase 25 anos, desde a conversa que levou o jovem casal a se afastar. Sneade culpa os mal-entendidos da época.



Roy ingressou na Marinha, se casou e teve três filhos. Sneade também teve um primeiro casamento e se mudou para a Flórida. Ela se tornou cantora e atriz, desenvolvendo seus próprios shows de cabaré. Ambos se divorciaram.



“Eu não mudaria nada do que aconteceu”, disse Sneade. “Jason tem três filhos lindos que ele adora. Eu tinha uma maneira diferente de me dar ao mundo por meio da música. “



Quando Roy soube que Sneade estava apresentando um musical com tema do Dia dos Namorados em Worcester em fevereiro de 2018, ele apareceu e sentou na primeira fila.



“Parecia um cervo nos faróis”, disse Sneade. “Pensei: ‘Oh, meu Deus.'” Três meses depois, ela voltou para Massachusetts. Roy a pediu em casamento na véspera de ano novo.



“Acho que vamos nos apreciar muito mais tarde na vida, porque todos os dias são uma bênção”, disse Sneade. “Não consigo imaginar minha vida sem ele.”

Estadão Conteúdo