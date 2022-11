Casal encontra pelo menos 14 sucuris acasalando às margens do Rio Paraná

Segundo o pescador, o flagra foi feito no final de outubro

O pescador Vanderlei Cortez Kassaro, de 54 anos, e a esposa dele registraram várias sucuris amontoadas no Rio Paraná, em Altônia, no noroeste do Paraná.

Segundo o Instituto Água e Terra (IAT), o registro é de uma fêmea acasalando com vários machos.

“Eu estou acostumado a ver vários animais por ali, inclusive sucuris, mas desse tanto, uma em cima da outra, nunca vi não. Fiquei surpreso na hora”, relatou.

Vera Lúcia, esposa do pescador, se assusta ao chegar próximo dos animais e pede para Kassaro sair de perto.

“Estou com medo Vanderlei. Você está indo muito perto. Ela está criando”, diz.

Cuidados

A bióloga do Instituto Água e Terra (IAT) Paula Vidolin explicou que as sucuris são fáceis de encontrar na região por ser habitat natural delas. Apesar de inofensivas, é preciso manter distância para não invadir o espaço do animal.

A orientação é não se aproximar e nem oferecer alimentos para elas.

“Não é indicado alimentá-los e nem se aproximar dos animais, pois são de vida livre e podem se assustar com as pessoas e até mesmo sofrer algum tipo de acidente. Eles não estão acostumados a ter convivência com os seres humanos. O ideal é se afastar e não tentar expulsá-los”, completa.