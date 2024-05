Casal é preso suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Formosa (GO)

Na noite da última terça-feira (7), uma operação liderada pelo Grupo Especial de Investigação e Capturas (GEIC) da Polícia Civil resultou na prisão temporária de um casal suspeito de fazer parte de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas interestadual e lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações, o casal, originário do estado da Bahia, é acusado de uma série de crimes na região baiana antes de se estabelecer em Goiás, há cerca de três anos. Em Formosa, utilizavam a cidade como centro de operações para enviar drogas para a Bahia e o Sul de Minas Gerais.

Para não chamar a atenção, levavam uma vida discreta, embora luxuosa. A mulher, de 34 anos, fingia ser vendedora de roupas, enquanto o homem, de 36 anos, usava múltiplos documentos falsos e se apresentava como vendedor de veículos. Os vizinhos raramente testemunhavam sua rotina, pois mantinham tudo muito bem oculto.

Além de fornecer veículos para o transporte de drogas, o casal também lavava o dinheiro proveniente das atividades criminosas, adquirindo novos veículos e produtos de luxo em lojas de roupas.

Durante as buscas na residência do casal, foram apreendidos dois carros de luxo, uma motocicleta, seis iPhones, televisores, sistemas de som, videogames de alto valor, joias, relógios e uma quantia significativa de dinheiro em espécie, totalizando aproximadamente meio milhão de reais em bens.

Segundo informações da polícia da Bahia, o homem de 36 anos já havia fugido do sistema prisional baiano e é considerado extremamente perigoso.

Os detidos foram encaminhados à unidade prisional local e enfrentarão acusações de tráfico de drogas, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro.