Casal é preso suspeito de matar filho de um mês

Um casal foi preso, nesse sábado (2), sob suspeita de ter matado o filho, um bebê com 40 dias de vida.

A Polícia Civil foi acionada para investigar o crime, na manhã de sábado. Inicialmente, o caso foi tratado como homicídio culposo, já que os pais alegaram que teriam dormido em cima da criança, causando a morte acidental por asfixia.

No entanto, com a continuidade das diligências foram encontradas manchas de sangue na varanda da casa, em Barra do Bugres-MT.

Os agentes interrogaram os suspeitos e, de acordo com a Polícia Civil, o casal demonstrou frieza ao relatar o fato e apresentou versões desconexas, dando a entender que estavam protegendo um ao outro. Eles ainda alegaram que desconheciam a procedência do sangue encontrado na casa.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) constatou que o bebê veio a óbito em decorrência de um traumatismo cranioencefálico.

Por fim, os suspeitos foram presos e devem responder pelo crime de homicídio qualificado, cometido por meio cruel, e fraude processual por terem mudado artificialmente o local de crime.