Casal é preso suspeito de matar bebê de um mês no interior do Ceará

Um casal, ambos com 22 anos, foi preso neste sábado (3) por suspeita de matar a própria filha, uma bebê de apenas um mês de vida.

De acordo com o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), a criança apresentava sinais de espancamento e asfixia. No dia da morte, os pais levaram a bebê a uma unidade de saúde da cidade, já sem vida, e prestaram depoimentos considerados contraditórios pelas autoridades.

Com base nas inconsistências e nos elementos apurados durante a investigação, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva dos suspeitos, que foi autorizada e cumprida ainda na cidade de Jardim.

O casal foi encaminhado à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.