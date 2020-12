Casal é preso suspeito de envolvimento em assalto a banco em Criciúma

PUBLICIDADE

Um casal foi preso sob suspeita de envolvimento no assalto a banco que ocorreu em Criciúma-SC, na madrugada de terça-feira (dia 1º). Identificados apenas como Sheila, de 36 anos, e Eduardo, 41, a dupla foi presa no fim da noite dessa quinta-feira (4), em Campinas-SP. No local, os investigadores encontraram uma série de munições.

Com as prisões dessa quinta-feira, a polícia já encontrou 11 suspeitos de terem participado do assalto. De acordo com a polícia, o carro usado na ação estava estacionado na garagem do casal.

Após a prisão, o casal foi conduzido ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), na capital paulista, onde foram interrogados

O irmão de Sheila, identificado como Diego, teria abastecido o carro dois dias antes de seguir viagem para o Sul do país. A mulher afirmou que sabia que o irmão seguiria para Criciúma. Ainda durante o interrogatório, Eduardo contou a polícia que Diego já teria participado de outros assaltos a caixas eletrônicos anteriormente. A suspeita é que o casal tenha participado da logística do roubo, segundo o portal G1.

No carro de Diego, a polícia encontrou explosivos e munição para fuzil. O pai dele também foi chamado para prestar esclarecimentos. Ele foi ouvido e liberado em seguida.