Casal é preso em flagrante por matar a própria filha e suspeita de estupro

Um casal foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (6) por homicídio contra a própria filha de três meses. Em exame pericial, foi constatado que a bebê foi estuprada no mês passado.

O caso aconteceu em Autazes, no Amazonas. A criança foi levada ao hospital, no entanto, chegou sem vida. Foi atestado morte por traumatismo crânioencefálico.

No local, os funcionários do hospital constataram os sinais de agressão e chamaram as autoridades. O casal foi preso e levado para uma unidade policial.