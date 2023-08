Casal é preso após matar vizinho e esconder corpo em quintal

O crime envolveu o uso de facadas e ocorreu na última sexta-feira (4), nas instalações de uma quitinete

Na quinta-feira (10), foi efetuada a prisão de um casal sob suspeita de ter perpetrado o homicídio e ocultado o cadáver de Robson Willian Clement Arguelho, de 31 anos, na cidade de Sinop, situada a 503 km de Cuiabá.

O desenrolar das investigações teve início após um membro da família comunicar às autoridades policiais que Robson estava desaparecido desde o fim de semana, uma vez que tinha combinado uma visita que não se concretizou.

As forças policiais se dirigiram ao local do crime, onde encontraram um dos indivíduos suspeitos, um jovem de 20 anos, no ato de enterrar o corpo de Robson. O sujeito tentou se ocultar, porém, posteriormente, confessou sua autoria no assassinato.

O suspeito declarou que cometeu o homicídio após Robson ter assediado sua esposa. Ele relatou que uma discussão inicial culminou no ato criminoso, sendo que, em seguida, conduziu a vítima para os fundos da área onde residiam, composta por quitinetes, e a atacou com uma faca, procedendo, posteriormente, ao enterro do corpo juntamente com a arma do delito.