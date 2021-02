Casal é preso após matar e ficar com imóvel de idosa

PUBLICIDADE

A Policia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) prendeu um casal acusado de matar e se apossar da casa da idosa Cecília Raider, 64 anos. O crime aconteceu em 2016, no bairro Pedra de Guaratiba, na capital carioca. As informações são do jornal Extra.

De acordo com a Polícia, a dupla teria se aproximado da idosa e criado um vínculo de amizade para cometer o crime posteriormente. Cecília Raider foi encontrada com o corpo carbonizado dois dias após o óbito. O casal, que está sendo acusado por homicídio qualificado e e ocultação de cadáver, foram encontrados por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), nesta quarta-feira (10).

A 1ª Vara Criminal da Capital expediu os mandatos de prisão preventiva do casal. Durante as investigações, a dupla chegou a contar que tinham adquirido a residência da vítima e que ela teria desaparecido com o “dinheiro da venda”.