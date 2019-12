Casal e mulher são encontrados mortos após barco afundar durante confraternização de Natal

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (26), o Corpo de Bombeiros localizou os corpos de Ana Maria Sarrati,de 18 anos, do namorado dela, Rafael Camargo Alves, de 20 anos, e de Zenilda Camargo Alves em um rio, após o barco que eles estavam afundar, nesta quarta-feira (25).

O acidente ocorreu durante uma confraternização de família. Havia sete pessoas da mesma família no barco, que virou e afundou.

As outras quatro pessoas conseguiram nadar até a margem do rio. Edivaldo Camargo Alves e a mulher dele, Solange Souza, junto com as duas filhas do casal.

Edivaldo, que é irmão de duas vítimas e cunhado de outra vítima, disse que todos estavam na casa de parentes comemorando as festividades de Natal. Logo após o almoço, saíram para o passeio de barco. O caso ocorreu em Sinop-MT.

Num determinado momento, aceleraram o motor e começou a entrar água na frente do barco. Uma equipe da Marinha Brasileira deve iniciar as investigações.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhum dos ocupantes usava colete salva vidas na hora do acidente.