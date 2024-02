Casal é encontrado morto em apartamento em SP

O filho do casal foi apreendido e encaminhado para uma unidade da Fundação Casa

Em um apartamento em Santos, no litoral de São Paulo, um casal foi encontrado sem vida. Segundo informações do boletim de ocorrência, o filho das vítimas, um jovem de 17 anos, relatou à Polícia Militar que tentou socorrer sua mãe, que foi esfaqueada e estrangulada pelo próprio pai após uma discussão intensa. No entanto, ele não soube explicar o que aconteceu com o pai, que também foi encontrado com ferimentos de faca e um fio elétrico enrolado em torno do pescoço.

O caso ocorreu na Rua Frei Francisco Sampaio, no bairro Embaré. Segundo o relato do jovem à polícia, dentro do apartamento estavam o casal, o homem de 40 anos e a mulher de 38, além do filho deles de 17 anos e dois amigos do jovem, ambos com 20 e 18 anos, respectivamente. Conforme o depoimento do rapaz, os amigos não estavam envolvidos no ocorrido. O caso foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária da cidade.

De acordo com informações adicionais presentes no boletim de ocorrência, o filho do casal relatou aos policiais que testemunhou três episódios consecutivos nos quais seu pai agrediu a mãe dentro do apartamento, sendo que o último desses incidentes resultou na trágica morte dela.

Em virtude das contradições apresentadas em seu depoimento e da falta de explicação sobre a morte do pai, o jovem foi apreendido e encaminhado para uma unidade da Fundação Casa. O caso permanece em investigação pelas autoridades locais.