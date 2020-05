Casal de idosos se reencontra após 32 dias afastados com coronavírus

PUBLICIDADE 

Após 32 dias de medo e tensão, o casal Maria Elisia de Souza, de 72 anos, e Affonso Ceolin, de 89 anos, finalmente se encontrou em Tubarão, no Sul de Santa Catarina. Eles se reencontraram em casa depois de ambos serem internados para combater a Covid-19.

A última vez que se viram foi no dia 1° de Abril, data em que Affonso foi internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Depois da internação do marido, Maria também precisou ser internada diagnosticada com o novo coronavírus.

Quando saíram do hospital, médicos orientaram que eles morassem em locais diferentes por certo período de tempo.

Segundo a filha de Affonso, Sirlene Thizon Ceolin, eles não precisariam ficar isolados um do outro em uma situação normal, mas a madrasta, e esposa do idoso, ainda saiu da internação muito debilitada.

Maria voltou pra casa do casal, onde ficou sob os cuidados dos filhos, e Affonso foi morar na casa de uma das filhas.

Foi apenas após a recuperação de Maria, que o esposo pode sair da casa da filha e voltar para seu lar.

“Estamos muito tranquilos, sabemos que ela cuida muito bem dele e ele estava muito ansioso para ir embora, apesar de estar bem cuidado na casa da minha irmã. Queria o cantinho dele, a gente até entende, nessa idade eles querem o seu cantinho próprio”, explicou a filha de Affonso.

Há 20 anos juntos, os dois ficaram internados, mas não precisaram utilizar leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital onde estavam.