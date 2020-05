Casal convida pessoas para orgia pós-pandemia com o tema Vingadores

PUBLICIDADE 

Um casal da Filadélfia-EUA, o engenheiro Bob e a terapeuta sexual Alyssa, colou avisos em postes da cidade com o intuito de convidar pessoas para participarem de uma orgia pós-pandemia, com o tema do filme Vingadores. A atitude do casal não passou de uma brincadeira, mas o recado parecia tão sério que contava até com um e-mail para contato.

Após receber inúmeras respostas, o casal cogitou organizar a orgia. Ambos afirmam que nunca participaram de qualquer evento hedonista, mas estão dispostos a dar o próximo passo, ao término da pandemia.

“Vai ser um novo terreno para nós, mas é algo para o qual estamos nos abrindo”, disse Alyssa, de 29 anos, que se identifica como bissexual. Já Bob, de 25 anos, diz que é heterossexual, mas que está “aberto a novas experiências.”

Bob e Alyssa se conheceram em um bar, em dezembro de 2019, e resolveram enfrentar a quarentena juntos.