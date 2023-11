Casa fica em cima do muro após enchentes no RS

O bairro Canoas, onde a casa ficou pendurada no muro e portão, foi um dos mais impactados pelas inundações

Uma casa no bairro Canoas, duramente atingido pelas chuvas desde 16 de novembro, foi deslocada para cima de um muro devido à intensidade das enchentes.

Enquanto isso, outra residência no bairro Budag se soltou do terreno durante o período crítico. Nesta sexta-feira (24), com a redução do nível da água, foi descoberta no meio da rua.

Ambas as estruturas estão agora interditadas, juntamente com outras 16 casas em diferentes áreas do município, de acordo com informações da prefeitura.