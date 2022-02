Casa desmorona com moradora ainda dentro

No momento do desabamento, a moradora de 35 anos não conseguiu sair pois as saídas da residência estavam bloqueadas

Uma casa que estava interditada desde o dia 29 de janeiro desabou no Bairro Caiçara, em Belo Horizonte. Todos os moradores já tinham deixado o imóvel, com exceção de uma mulher, que precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Apesar do susto, ela não teve ferimentos e passa bem.

A Defesa Civil havia constatado trincas e rachaduras que indicavam abalos estruturais na residência que também funcionava como pizzaria.

No momento do desabamento, a moradora de 35 anos não conseguiu sair pois as saídas estavam bloqueadas. A mulher está com dificuldades de locomoção, por conta de uma cirurgia recente.

O resgate foi acionado por volta das 22h, e por volta das 22h, a construção desmoronou completamente

A operação contou com quatro equipes de salvamento, que também isolaram ao menos seis imóveis na região. A BHTrans isolou o quarteirão, que também teve a energia elétrica e o fornecimento de água suspensos.

Segundo os bombeiros, o desmoronamento não tem relação com as chuvas. A hipótese principal é de que o solo tenha sido encharcado por uma tubulação defeituosa da Copasa.