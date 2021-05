Carro sobrevoa marginal Pinheiros e cai em trilhos da CPTM

O acidente afetou o poste da rede aérea e causou a interrupção da circulação de trens entre as estações Berrini e Vila Olímpia

Uma motorista perdeu o controle sobre o carro que dirigia na zona sul de São Paulo na noite desta terça-feira (11) e o veículo capotou na ponte Engenheiro Ari Torres, sobrevoou as quatro faixas da marginal Pinheiros e caiu nos trilhos da Linha 9-Esmeralda da CPTM.

Segundo a CPTM, o acidente afetou o poste da rede aérea e causou a interrupção da circulação de trens entre as estações Berrini e Vila Olímpia. Os passageiros foram atendidos por ônibus da operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência).

A marginal Pinheiros ficou parcialmente interditada até por volta das 4h. O carro, destruído após o acidente, foi retirado da linha férrea no meio da madrugada.

De acordo com informações dos bombeiros que atenderam a ocorrência, a motorista sofreu escoriações generalizadas e foi levada para o pronto socorro do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, também na zona sul da capital. Cinco equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local.

As informações são da FolhaPress