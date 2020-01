Carro invade borracharia, atropela e mata criança

PUBLICIDADE 

Um menino de 4 anos foi atropelado e morto por um carro desgovernado na madrugada desta segunda-feira, 12. De acordo com a Polícia Militar, a criança foi atingida dentro de uma borracharia, na Rua Zike Tuma, no Jardim Ubirajara, zona sul da capital paulista. O garoto, que não teve identidade revelada, morreu no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram deslocadas para o local do acidente. Quando a primeira chegou foi constatado o óbito do garoto.

Não há informações sobre outras vítimas.