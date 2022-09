Carro é flagrado com símbolo nazista no PI

De acordo com a Lei do Racismo, nº 7716/89, no Brasil, é crime passível de dois a cinco anos de prisão e multa “fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo”

Um carro vermelho foi flagrado no Centro de Campo Maior, Norte do Piauí, circulando com adesivos de suásticas nazistas, regime que matou milhões de judeus na Europa. Imagens feitas por Rodrigo de Jesus, que registrou o momento, viralizaram nas redes sociais. Ele contou que o flagrante aconteceu por volta do meio-dia desta quarta-feira (31), quando ia buscar seu irmão no trabalho.

Oligarca russo morre após cair de janela de hospital em Moscou

"Estava no posto na Avenida Demerval Lobão, Centro da cidade. Quando olhei para o lado, percebi que havia o adesivo com símbolo nazista nas duas portas", disse.



Segundo Rodrigo, o carro era ocupado por dois homens. A Polícia Civil disse que nenhuma denúncia foi feita até o momento.