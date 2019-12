Carro com cinco ocupantes cai em vala de 5 metros

PUBLICIDADE 

Na manhã de domingo (29), um carro com cinco pessoas caiu em uma valeta de cerca de 5 metros de altura em Sinop, próximo a Cuiabá. O Corpo de Bombeiros da região foi mobilizado e empregou duas unidades de resgate e uma viatura de incêndio para atender a ocorrência.

O motorista, de 48 anos, ficou preso entre as ferragens, mas foi resgatado pelos bombeiros. Além dele, estavam no carro uma mulher de 56 anos e três adolescentes com idades entre 14 e 17 anos.

O motorista estava confuso e reclamava de dor no peito e região cervical. Todos os ocupantes do carro foram encaminhados para o Hospital Regional de Sinop.