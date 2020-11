Carro cai na Baía de Guanabara deixando quatro mortos e um sobrevivente

PUBLICIDADE

Quatro pessoas vieram a óbito, na noite dessa quarta-feira (18), após o carro em que elas estavam cair dentro da Baía de Guanabara, na Região Portuária do Rio de Janeiro. O veículo levava funcionários da empresa Pennant Serviços Marítimos durante a troca de turno. De acordo com as informações preliminares, o motorista perdeu o controle na Avenida Rodrigues Alves, na altura do armazém 11. Uma pessoa sobreviveu.

carro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência por volta das 21h20. De acordo com a corporação, o corpo da última vítima foi retirado por volta das 0h40.

Denilson Cruz, de 53 anos, Luis O. Silva, de 40 anos; Paulo Almeida, de 34, e Rogério R. Sacramento, de 48, foram as vítima do acidente. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal.

Devido à forte chuva, os militares tiveram dificuldades em realizar o resgate. Ainda de acordo com os bombeiros, o sobrevivente não sofreu ferimentos.