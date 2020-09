Carro cai de ponte e fica submerso em rio

PUBLICIDADE

Nesse domingo (6) um automóvel onde estavam pai e filho caiu de uma ponte de madeira e afundou em um rio na zona rural de Alto Paraíso (RO). A Polícia Militar (PM) foi acionada e informaram que, apesar de ambos estarem dentro do carro, não se afogaram.

O motorista, o filho, de 23 anos, contou para a corporação que perdeu o controle do carro em decorrência da quantidade de poeira na estrada, que impossibilitou a visão da ponte de madeira e fez com que caíssem rio abaixo.

O rapaz conseguiu socorrer o pai, de 48 anos, e retirá-lo do banco do passageiro poucos minutos antes de o carro ficar submerso no rio. O motorista diz ser habilitado e que a CNH ficou dentro do veículo.

Pai e filho tiveram ferimentos leves e foram levados para o hospital da região. Por não ter vítimas fatais, a perícia não foi acionada.