Carrinho de montanha-russa solta e deixa quatro pessoas feridas em Imbé

Um carrinho de montanha-russa se soltou em um parque de diversões em Imbé, no Rio Grande do Sul e quatro pessoas ficaram feridas. O caso aconteceu na noite de terça-feira (8) e o parque está interditado. A Polícia Civil vai apurar a responsabilidade do acidente.

Um homem, duas mulheres e uma criança foram feridos e encaminhados ao Hospital de Tramandaí. Segundo o hospital, a criança, o homem e uma das mulheres já foram liberados. A outra mulher foi transferida para o Hospital Divina Providência, em Porto Alegre.

De acordo com as investigações feitas pela polícia, o brinquedo não estava em boas condições. A Prefeitura de Imbé informou, por meio de nota, que a instalação parque foi autorizada após assinatura de um termo administrativo.

Os responsáveis pelo parque se colocaram à disposição da polícia e devem ser ouvidos ainda nesta semana.

Nota da Prefeitura de Imbé:

A Prefeitura de Imbé acompanha com atenção os desdobramentos do caso envolvendo a queda de um carrinho de montanha-russa no parque de diversões localizado na Avenida Nilza Costa Godoy (antiga Avenida Rio Grande), n° 201, no Centro, ocorrido por volta das 23h da última terça-feira, dia 08 de fevereiro de 2022.

A instalação do referido parque foi autorizada após assinatura de um termo administrativo que permitiu à empresa utilizar uma área pública – historicamente ocupada para a mesma finalidade na temporada de verão – para desenvolvimento das suas atividades recreativas. Tal autorização se deu após apresentação de proposta que cumpriu todas as exigências preestabelecidas pelo município no chamamento público realizado entre os meses de novembro e dezembro de 2021.

Entre as condições para habilitação estavam a apresentação de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) da parte elétrica e da parte mecânica dos brinquedos, além de contrato atualizado de manutenção das estruturas, assinados por engenheiro mecânico e engenheiro elétrico contratados pela empresa.

O parque também possui Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio expedido pela Seção de Prevenção de Incêndio do 9° Comando Regional do Corpo de Bombeiros em 24 de dezembro de 2021.

O governo municipal salienta, ainda, que está prestando todo o apoio necessário à apuração dos fatos e que já disponibilizou às autoridades competentes a íntegra do processo que originou a permissão do uso de área pública, reforçando seu compromisso com a transparência e, principalmente, com a absoluta apuração dos fatos, ao mesmo tempo em que acompanha o estado clínico das quatro vítimas, torcendo pela pronta recuperação das mesmas.