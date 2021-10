Carretas amassam carro na BR-070

Motorista do Fiat Uno sobreviveu ao acidente. Os motoristas das carretas não se feriram

Duas carretas amassaram um carro na BR-070 na noite desta sexta-feira (29). O acidente ocorreu na altura de Cuiabá-MT.

O motorista do carro, um Fiat Uno de cor cinza, sobreviveu ao acidente. Ele estava sozinho no carro e foi levado ao hospital após a colisão. O atual estado de saúde não foi informado.

Uma das carretas era do tipo cegonha.

Por conta do acidente, o trânsito precisou ser interditado no trecho do quilômetro 498 e foi liberado duas horas depois.

Os motoristas das carretas não se feriram.