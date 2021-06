Carreta tomba e carga de açúcar é saqueada

Moradores da região saquearam a carga de açúcar após o acidente, mesmo com uma barreira da Polícia Militar (PM) a 200 metros do local do tombamento

Na quarta-feira (23), uma carreta carregada de açúcar tombou na BR-010, no povoado Vila Davi II, em Imperatriz (MA). O condutor do veículo teve ferimentos leves. O motorista não foi identificado, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para um hospital. Moradores da região saquearam a carga de açúcar após o acidente, mesmo com uma barreira da Polícia Militar (PM) a 200 metros do local do tombamento. O resto da carga que ficou espalhada às margens da rodovia ainda era saqueada na manhã desta quinta-feira (24). O local ficou sob cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF)