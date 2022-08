Carreta com carga de açúcar tomba na BR-101

Em meio a uma chuva intensa, o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e tombou sobre a pista

Um acidente provocou trânsito intenso no quilômetro 88 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, nesta quarta-feira (3). Por volta das 2h45 da madrugada. O veículo carregava açúcar e o condutor ficou ferido

Segundo a PRF, o motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, região central do Recife.

A PRF informou que o caminhão transportava 1,2 tonelada de açúcar. O material ficou espalhado na pista e um guincho foi até o local para fazer a retirada do material.

A carreta foi retirada da pista por volta das 9h30 e ficou no acostamento. Uma única faixa estava interditada no sentido Cabo de Santo Agostinho para a retirada dos fardos de açúcar, segundo a PRF.