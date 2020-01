Carga de madeira ilegal é apreendida e sucuri é capturada por Batalhão Ambiental 

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (13), seis metros cúbicos de madeira foram apreendidos e uma cobra sucuri foi capturada. A apreensão e a captura do animal aconteceram durante ações do Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental.

O caso ocorreu em Manaus-AM. De acordo com o batalhão, durante patrulhamento, as equipes abordaram um caminhão com cerca de seis metros cúbicos de madeira serrada tipo tábua, sem a correspondente Documentação de Origem Florestal (DOF). O motorista do veículo foi preso.

Na segunda ação, o Batalhão foi informado, via telefone, a respeito uma cobra sucuri, que se encontrava em via pública. As equipes foram ao local, isolaram a área, e em seguida fizeram a captura do animal.

A cobra, de 3,45 metros de comprimento, estava em boas condições físicas, sem sinais de maus-tratos. De imediato, o animal foi levado até a um habitat seguro para soltura, segundo o Batalhão de Policiamento Ambiental.