Capotamento de veículo de passeio deixa uma pessoa presa às ferragens

Nessa quinta, o CBMDF, atendeu a uma ocorrência de capotamento de veículo, empenhando 03 viaturas e 13 militares, na DF410

Na noite dessa quinta-feira, 23, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu a uma ocorrência de capotamento de veículo, empenhando 03 viaturas e 13 militares, na DF410, entre o Posto São Roque e a Avifran Avicultura na região de Planaltina-DF.

A equipe de socorro ao chegarem no local encontraram o VW Gol, de cor vermelha capotado. O veículo era conduzido pelo Sr. R. R. M. S. de 33 anos, que após perder o controle da direção saiu da estrada de chão e desceu uma ribanceira, capotando algumas vezes.

No interior do veículo havia dois ocupantes sendo que o passageiro, Sr. L. de Tal, idade não declarada, ficou preso as ferragens, sendo necessário o desencarceramento.

Ele foi transportado pelo SAMU após a retirada do automóvel. O condutor que andava pela cena, também seguiu para o Hospital Regional de Planaltina para avaliação médica.