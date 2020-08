Cão morre trancado em porta-malas de carro

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (5), um cachorro morreu dentro do porta-malas de um veículo em Várzea Grande (MT). O carro estava parado no estacionamento de um mercado.

Segundo informações da Guarda Municipal, o dono estava fazendo compras no estabelecimento e esqueceu o cão dentro do carro. No local, o homem relatou que passa por muitos problemas e por isso esqueceu o animal no veículo.

O dono do animal foi levado para a delegacia. Foram apreendidos seu celular e documentos. Ele deverá prestar esclarecimentos.