Cão espera há 2 meses por tutor internado com Covid-19

Um cachorro aguarda em casa por seu dono que foi internado com Covid-19, há dois meses. O caso ocorreu na Itália e comoveu os habitantes do país.

Todas as manhãs, o cão, batizado de Billy, aguarda em frente à porta de sua residência em Dorno, no norte da Itália. O cachorrinho vai descansar apenas quando anoitece, mas na manhã seguinte ele arrasta uma coberta e reaparece no local de sempre.

O tutor de Billy contraiu a Sars-CoV-2 em meados de novembro e precisou ser internado em terapia intensiva na Policlínica San Matteo. Recentemente, Marco Maiolani, de 55 anos, iniciou o processo de reabilitação e foi transferido para o instituto Maugeri.

“Tenho muita saudade do Billy, ele é um companheiro impagável e insubstituível”, disse Maiolani em entrevista ao “Provincia Pavese”.

“Um pouco mais de paciência e depois volto ao normal. Mal posso esperar para poder acariciar o meu Billy”, finalizou.