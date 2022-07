‘Cão celebridade’ passeia sozinho em Florianópolis e ganha Instagram

Um cão adotado em 2017 ganhou fama na região da UFSC, em Florianópolis, após fazer visitas diárias aos estudantes da instituição

Um cão adotado em 2017 ganhou fama na região da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis, após fazer visitas diárias aos estudantes da instituição.

Os passeios recorrentes do vira-lata Bento, no entanto, motivaram os tutores a criar uma conta no Instagram para que moradores do bairro avisem onde o cachorro está e, assim, fiquem menos preocupados.

A pensionista conta que, quando Bento foi adotado, há cinco anos, ele estava estava ferido na rua em frente ao Centro Integrado de Cultura (CIC) da Capital.

No início, morando em um condomínio fechado no bairro Carvoeira, Bento fazia passeios curtos pela redondeza. Caminhando com a neta de Elvira pela região, porém, ele descobriu estar perto da UFSC. Logo aprendeu a pular o muro de casa e fez amizade com o porteiro do condomínio, que permitia a entrada e saída dele.

O vira-lata começou a passear pelas ruas e ficou conhecido entre os moradores dos bairros Carvoeira e Trindade, além de estudantes da UFSC. O universitário Leonardo Wolff, da sétima fase de Ciências Biológicas, recorda que a presença do cão no ambiente estudantil era comum antes da pandemia e ele era muito querido pelos alunos.

Elvira conta que fica tranquila com os passeios do cachorro.