Cantora de forró passa mal após show, tem parada cardíaca e morre no Piauí

PUBLICIDADE 

A cantora e compositora Andreia Ribeiro faleceu neste domingo (29) após mal súbito durante uma apresentação no pré-Réveillon do município de José de Freitas, no Piauí. Abalado, o marido e produtor da cantora confirmou ao portal Cidade Verde o falecimento da artista, mas não deu mais detalhes.

Segundo o cabeleireiro de Andreia Ribeiro, Carlinhos Oficiel, a cantora passou mal durante a apresentação. “Ela passou mal no show, chegou a desmaiar e foi socorrida pelo SAMU. Foi levada para Teresina mas passou mal outras duas vezes”, contou.

Andreia Ribeiro chegou a ser encaminhada para o Hospital de Urgências de Teresina (HUT) mas não resistiu. Há menos de 24h, Andreia publicou em suas redes sociais o anúncio da sua apresentação em José de Freitas na noite deste sábado. “Que ninguém tenha o poder de tirar seu sorriso”, postou a cantora.