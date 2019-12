Cantor sertanejo Juliano Cezar morre após sofrer parada cardíaca durante show

PUBLICIDADE 

O cantor sertanejo Juliano Cezar morreu na madrugada desta terça-feira, 31, após sofrer uma parada cardíaca durante um show na cidade de Uniflor, no interior do Paraná. De acordo com a assessoria de imprensa do artista, o velório será realizado na cidade de Passos, em Minas Gerais, onde o cantor nasceu. Os horários do velório e do sepultamento ainda não foram divulgados

Com mais de trinta anos de carreira, Juliano Cezar ficou conhecido no cenário musical com a canção “Não Aprendi Dizer Adeus”, que rendeu ao cantor o Prêmio Sharp. O artista também foi indicado ao Grammy Latino como melhor álbum romântico.

No Instagram, o cantor sertanejo Sorocaba lamentou a morte de Juliano Cezar: “descanse em paz Cowboy. Sempre que a gente se encontrava nas estradas da vida era assim… só alegria!… E quem diria que esse seria nosso último encontro! Você foi muito importante para nós e para música sertaneja. Obrigado por tudo”, escreveu.

Estadão Conteúdo