Cantor Eduardo Costa presta depoimento à Polícia

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (14), o cantor Eduardo Costa e o irmão dele, Weliton Costa, prestaram depoimento à polícia. A polícia investiga uma suposta ameaça ao cantor Clayton, da dupla Clayton e Romário.

De acordo com um boletim de ocorrência registrado no dia 23 de dezembro, mensagens com ameaças teriam sido enviadas ao celular de Romário, irmão de Clayton Moreira Lemos. Segundo o relato feito aos policiais, Eduardo não estaria aceitando o relacionamento de Clayton com uma ex-namorada dele.

Nesta terça, Eduardo e o irmão assinaram um termo circunstanciado de ocorrência (TCO). O documento foi encaminhado à Justiça, de acordo com a polícia.

Na quarta-feira (8), policiais foram até a casa do cantor para intimar o sertanejo a prestar depoimento.

No dia em que a intimação foi entregue, a assessoria do cantor disse que ele “está à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos sobre os últimos acontecimentos”.