Cantor de ‘Caneta Azul’ viraliza com nova música: ‘Vamos vacinar’

O cantor maranhense Manoel Gomes, que ficou conhecido após lançar o hit ‘Caneta Azul’, viralizou com o lançamento de uma nova música. A canção, nomeada de ‘Vamos vacinar’, é um estimulo para a vacinação contra a Covid-19 no Brasil.

O vídeo foi compartilhado por milhares de pessoas, incluindo o humorista Tirulipa.

Manoel Gomes teve a obra ‘Caneta Azul’ reinterpretada por diversos artistas. Com a canção, o ex-vigilante conseguiu gravar um CD, em 2020. No mesmo ano, o músico cearense Joselito Chibass fez uma tatuagem com o rosto de Manoel Gomes, em homenagem ao cantor.