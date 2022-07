Canguru é resgatado quando se afogava em enchente na Austrália

Em Maitland, na Austrália, um canguru foi resgatado das águas durante uma enchente, a última semana, a região vem enfrentando fortes chuvas

Em Maitland, na Austrália, um canguru foi resgatado das águas durante uma enchente. Na última semana, a região vem enfrentando fortes chuvas, que resultaram em alagamentos.

O resgate ocorreu quando equipes de salvamento transportavam pessoas de áreas isoladas. A ação foi registrada em vídeo por dois membros do Bulli Surf Lifesaving Club, um clube de treinamento de salva-vidas e profissionais para atendimentos de emergência.

As imagens mostram o canguru se esforçando para nadar e manter a cabeça para fora da água. Dane Henderson e Tom Godfrey, ambos do Bulli Surf Lifesaving Club, se aproximam com um bote inflável e puxam o animal para dentro da embarcação.

A dupla ainda precisa conter o canguru que, assustado, tenta saltar para fora do bote. mas, no fim, o animal foi resgatado com vida.