Candidato a vereador humilha agente de trânsito após ser multado por dirigir ao celular

PUBLICIDADE

O candidato a vereador Luiz Wanderley Martins Junior (DC) gravou um vídeo em que aparece tentando intimidar um agente de trânsito, após ter sido multado por usar o celular enquanto dirigia. Através do registro, é possível notar que o homem desfere ofensas ao funcionário e, mesmo assim, o agente apenas se afasta, enquanto continua sendo seguido pelo autor do vídeo.

O agente de trânsito, de 29 anos, da Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), afirmou, em entrevista ao Portal G1, que ficou assustado com a repercussão do vídeo. O caso ocorreu na tarde de domingo (25) e rapidamente viralizou.

Na ocasião, o agente havia sido designado para auxiliar no fluxo do trânsito em Ponta da Praia, bairro nobre de Santos-SP. Por volta das 14h15, um carro de luxo passou pela avenida com as janelas abertas. Dessa forma, foi possível flagrar o motorista usando o celular ao volante.

O agente relatou que o vereador ainda notou a presença dele e, na ocasião, gritou algo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O condutor estava segurando um celular e eu vi. E ele me viu também, tanto é que ficou gritando ‘foi sem querer’, ‘desculpa aí’, alguma coisa assim, e foi embora.”

Passados alguns minutos, o motorista retornou ao local e questionou o agente sobre a multa. Após o funcionário confirmar que a autuação havia sido feita, o homem iniciou as agressões verbais.

Nas imagens, é possível ver que o agente de trânsito tenta sair de perto do agressor, mas é seguido enquanto continua sendo ofendido. O agente relatou ainda que, após desligar a câmera do celular, o homem teria ameaçado agredi-lo e falou que iria publicar o vídeo nas redes sociais.

Após o ocorrido, o jovem pediu baixa do posto ao supervisor dele. Em seguida, o agente registrou o caso na delegacia.

Nesta segunda (26) e terça-feira (27), ele não trabalhou devido ao receio de ser reconhecido na rua. O funcionário registrou o boletim de ocorrência por desacato a autoridade no 7º DP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao registrar o boletim de ocorrência, foi constatado que o proprietário do veículo autuado é o candidato a vereador de Santos pelo Democracia Cristã Luiz Wanderley Martins Junior. Ao ser contatado pelo G1, o homem teria confirmado que fez o vídeo, no entanto, ele não deu detalhes sobre o caso.

Quanto à candidatura, ele relatou que não concorrerá às eleições, devido a conflitos internos com o partido. Apesar de também ter tido sua candidatura indeferida em primeira instância, ainda corre o prazo para recurso. Por conta disso, seu nome ainda consta nos registros do Tribunal Superior Eleitoral.