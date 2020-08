Câncer ósseo raro faz adolescente parar de andar; família pede ajuda

PUBLICIDADE

Izaquiel Augusto da Silva Junior, de 16 anos, foi diagnosticado com um câncer raro que atinge os ossos. Com o avanço da doença, o adolescente teve a capacidade de andar restringida e conta com a ajuda dos pais para as atividades do dia. A mãe dele, a diarista Maria Vilma da Silva, de 36 anos, relatou ao Portal G1 que o filho “pediu para morrer por conta da dor.”

Ainda de acordo com Maria Vilma, o garoto começou a sentir fortes dores nas costas em dezembro. Mesmo após Izaquiel passar por vário exames, os profissionais de saúde não conseguiam identificar o câncer. A partir de março, o jovem começou a perder parte dos movimentos da perna e o tumor foi descoberto.

A mãe explica que o tumor começou a se manifestar no pulmão e causou compressão na medula, causando a restrição de movimento ao adolescente. Com apenas 14 anos, o jovem foi diagnosticado com condrossarcoma estágio 4. De acordo com o oncologista ortopédico Silvio Borges, a doença corresponde a 11% dos tumores primários do osso, e geralmente acomete a faixa etária acima dos 50 anos. Deste percentual, apenas 2% ocorrem em pacientes com menos de 20 anos.

Os pais de Izaquiel relatam que a doença é bastante incapacitante e provoca dores intensas. A vida da família foi adaptada para que o adolescente recebesse acompanhamento constante, devido a isso, os pais precisaram deixar o emprego por um período.

A história da família ganhou repercussão na internet, após conhecidos publicarem um texto para explicar sobre as dificuldades enfrentadas por Izaquiel e os pais. Devido a isso, eles aceitam doações de itens para ajudar no dia a dia.