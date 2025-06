Caminhoneiro morre após mal súbito e colide com mais de 10 veículos em posto de combustíveis em MT

Um caminhoneiro de 50 anos morreu após sofrer um mal súbito enquanto dirigia no pátio de um posto de combustíveis em Diamantino, a cerca de 209 km de Cuiabá.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Claudemir Ferreira Souza perdeu o controle da direção após passar mal e acabou colidindo com mais de dez veículos que estavam estacionados no local. O caminhão só parou ao atingir uma árvore dentro do pátio.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local. O óbito foi constatado ainda na cena do acidente.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias da morte e os danos provocados pelo acidente.