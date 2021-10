Caminhoneiro encontra sucuri debaixo de estepe

Os Bombeiros tiveram que retirar o estepe para capturar a cobra. O resgate durou 20 minutos e a serpente não sofreu ferimentos

Nessa quarta-feira (6), um caminhoneiro encontrou uma cobra de dois metros no estepe de seu veículo quando parou para abastecer em um posto, no Norte de Minas.

De acordo com os bombeiros, a serpente da espécie sucuri estava debaixo do estepe entre a cabine e a carroceria do caminhão.

“Ele desceu para abastecer, foi verificar alguns itens do veículo e enxergou a cobra. A parte da cauda estava para fora e o restante debaixo do estepe. O que chamou atenção é que essa espécie não é nativa da região”, contou o sargento Welbert Ferreira de Araújo.

Os Bombeiros tiveram que retirar o estepe para capturar a cobra. O resgate durou 20 minutos e a serpente não sofreu ferimentos.

Nesta quinta-feira (7), a cobra foi levada para o quartel do Corpo de Bombeiros e será entregue no Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Montes Claros.